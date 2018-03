CULTURA: PRESENTATO DOCUFILM SU VOLTO SANTO DI MANOPPELLO

ABRUZZO. Un docufilm sul Volto Santo di Manoppello. Il progetto cinematografico, proposto dai giornalisti Fabrizio Franceschelli e Anna Cavasinni, è stato illustrato, questa mattina, a Pescara, nel corso di un incontro dove hanno partecipato amministratori del Comune di Manoppello, il rettore della Basilica della Val Pescara che custodisce il Velo sacro, padre Carmine, il direttore del Dipartimento della presidenza della giunta regionale, Giovanni Savini, il dirigente del Servizio Cultura, Francesco Tentarelli, e il presidente Luciano D'Alfonso. Il docufilm avrà la durata di 75 minuti, doppiato in cinque lingue e illustrerebbe i luoghi sacri d'Abruzzo (in particolare, gli eremi di Santo Spirito e San Bartolomeo). Il docufilm sul Volto Santo è solo un primo tassello di un ampio progetto culturale che prevede la rievocazione - attraverso documentari - di alcune figure religiose importanti, come Tommaso da Celano o San Giovanni da Capestrano, che hanno impreziosito la storia della regione.