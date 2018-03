GIUNTA ABRUZZO: «MEGLIO RECUPERARE PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE»

PESCARA, 28 NOV - È stata approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Urbanistica, Donato Di Matteo, la delibera sul contenimento dell'uso del suolo attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente. Un provvedimento che dovrà essere approvato definitivamente dal Consiglio regionale e che prevede il principio della priorità del riuso dell'esistente suscettibile di rigenerazione, recupero, riqualificazione o più efficiente utilizzo. Secondo Di Matteo si tratta di un primo passo avanti determinante verso il recupero delle superfici accessorie come garage, ripostigli o magazzini ai fini residenziali. A breve la delibera sarà approvata anche dal Consiglio regionale e così molte famiglie che hanno la necessità di ampliare le proprie superfici abitative avranno la possibilità di recuperarle pagando gli oneri concessori. È previsto un beneficio fino ad un massimo di 70 metri quadrati per le unità abitative. I proventi serviranno per finanziare le opere di urbanizzazione dei Comuni come strade, parcheggi, viabilità e verde pubblico. Una legge attesa da tantissimi anni che, secondo Di Matteo, è da non confondere con il condono edilizio. Tra l'altro, la delibera in questione riguarda anche i centri minori di montagna specie in relazione al recupero di spazi da adibire ad attività commerciali e turistiche nei centri storici, il che consentirà di salvaguardare il patrimonio esistente.