STELLA MARIS: NUOVE PROMESSE DAL MINISTRO GIANNINI

MONTESILVANO. Creare un centro di altissima specializzazione nel mondo dell'arte, con una sede distaccata dell'Accademia delle Belle arti di Roma, all'interno della ex colonia Stella Maris di Montesilvano: firmato ieri il protocollo d'intesa per il rilancio e la riqualificazione della struttura. A suggellare la sottoscrizione il ministro Stefania Giannini, ieri in Abruzzo. L'intesa è stata sottoscritta dal Comune, con il sindaco Francesco Maragno, dalla Regione, con l'assessore al Bilancio, Silvio Paolucci, dalla Provincia, con il presidente Antonio Di Marco, e dall'Accademia delle belle arti, con la direttrice Tiziana D'Acchille.