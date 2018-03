LORETO APRUTINO, 23ENNE IN COME DOPO INCIDENTE

LORETO APRUTINO. Una ragazza di 23 anni di Civitella Casanova (Pescara) e' ricoverata in coma nel reparto di Rianimazione dell'ospedale del capoluogo adriatico per le lesioni riportate in un incidente stradale. L'episodio si e' verificato, oggi, alle 15, a Loreto Aprutino (Pescara). La giovane era alla guida di una Fiat Panda, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si e' scontrata con un camioncino guidato da un 48enne di Loreto Aprutino. La 23enne e' stata soccorsa e trasportata in ospedale dai sanitari del 118. La prognosi e' riservata. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale di Piano d'Orta (Pescara) per i rilievi del caso.