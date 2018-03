MINACCIO’ GIUDICE: EVASIONE E NUOVO ARRESTO

ASCOLI PICENO. I carabinieri della stazione di Alba Adriatica (Teramo) hanno individuato e arrestato a Terracina Ben Fattoum Afif, il tunisino evaso il 18 novembre scorso dalla sua abitazione di Martinsicuro dove si trovava agli arresti domiciliari. La sua evasione aveva fatto disporre il regime di protezione nei confronti del giudice del tribunale di Ascoli Piceno Giuliana Filippello, minacciata nel 2015 da Afif che aveva ordinato a un complice di punirla per averlo incarcerato nell'ambito di un'inchiesta per droga. L'uomo fu bloccato poco prima di un interrogatorio in carcere con in bocca una lametta da barba. Afif è stato sorpreso intorno a mezzogiorno a casa di un connazionale che gli aveva dato ospitalità: era in possesso di un documento falso. E' stato rinchiuso nel carcere di Latina, nei prossimi giorni verrà processato per direttissima per l'evasione.