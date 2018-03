LADRI DI APPARTAMENTO MESSI IN FUGA A CEPAGATTI

CEPAGATTI. I carabinieri della Compagnia di Pescara hanno messo in fuga dei malviventi che in queste settimane stanno commettendo furti nel pescarese e in particolare fra Spoltore e Cepagatti.

Alle 19 di ieri dopo una segnalazione di furto in via Aurora a Cepagatti, e dell'allarme lanciato al 112 da un cittadino che aveva riferito di due persone scese da una Audi A5 con apposta una targa smarrita di una Mercedes, e dirigersi verso una abitazione, c'è stato il pronto intervento di una pattuglia con i carabinieri che hanno tentato di aprire la portiera dell'auto che era però chiusa dall'interno.

Il conducente alla vista dei militari ha innestato la marcia fuggendo via. Scaturiva così un inseguimento fino a Villanova di Cepagatti dove l'auto in fuga, riusciva a dileguarsi.