LITE IN AUTO FINISCE A PUGNI E MINACCE

L'AQUILA. Pugni e minacce di coltellate dopo una banale lite in auto. È successo all'Aquila dove i poliziotti della squadra Volante hanno denunciato per lesioni, minaccia aggravata, violenza privata e porto di oggetti atti a offendere, un cittadino portoghese di 71 anni, residente nel capoluogo abruzzese. Alla guida di un camper, dopo aver costretto con una brusca manovra un altro automobilista, aquilano, a fermare la propria autovettura, è sceso dal mezzo e, avvicinatosi al finestrino aperto, lo ha colpito con un pugno e minacciato con un coltello. La vittima ha riportato lesioni guaribili in 3 giorni e l'aggressore è stato denunciato all'autorità giudiziaria.