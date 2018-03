TAC FUORI USO A SULMONA

SULMONA. Tac fuori uso all'ospedale di Sulmona e i medici hanno deciso di rinviare a data da destinare tutti gli esami in prenotazione con gravi disagi per gli utenti. A denunciare il disservizio che negli ultimi mesi si è verificato molto spesso, è il tribunale del malato che annuncia denunce per interruzione di pubblico servizio. «Sono ormai due anni che la Tac va in tilt e così non si può più andare avanti - afferma il presidente del Tdm, Edoardo Facchini - anche perché la nuova Tac acquistata da più di un anno, giace in un magazzino, nell'attesa che i vertici della ASL trovino i locali dove montarla».