PESCARA. È morta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara Giuseppina Venditti, la 69enne che sabato pomeriggio era stata investita da un autobus di linea a Chieti Scalo, mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali, in via Pescara. Subito soccorsa, la donna era stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Dei rilievi si era occupata la Polizia municipale.