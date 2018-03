RAPINA A GIOCATORE DI CALCIO A 5. TRE ULTRA’ ARRESTATI

CHIETI. Tre giovani di Chieti, tutti appartenenti alla tifoseria ultras, sono stati arrestati per rapina ai danni di un giocatore del Pescara calcio a 5 under 21 su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Luca De Ninis. I tre, M.A, di 24 anni, D.M. (36) e G.E. (23) sono ai domiciliari. I fatti risalgono allo scorso 30 ottobre quando a Chieti Scalo il terzetto, a causa della nota rivalità calcistica tra Chieti e Pescara, obbligò in maniera violenta il calciatore a svestirsi della tuta con i simboli del Pescara calcio. Le indagini condotte dalla Digos della Questura di Chieti hanno portato alla identificazione dei tre e successivamente alla misura cautelare.