PISTOLA RUBATA TROVATA DURANTE PERQUISIZIONE

MONTESILVANO. Una pistola con cinque colpi nel caricatore e pronta per l'uso è stata rinvenuta in un appartamento in ristrutturazione a Montesilvano. L'arma, una Bernardelli calibro 7,65, ora sottoposta a sequestro dai Carabinieri, era stata rubata a febbraio dello scorso anno in un'abitazione di Penna Sant'Andrea (Teramo), frazione Val Vomano, in cui era stato commesso un furto. Il proprietario la deteneva legittimamente. I Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, coordinati dal capitano Vincenzo Falce, ieri hanno perquisito l'appartamento, in via Adda, e hanno rinvenuto l'arma, nascosta nel mobile di una vecchia macchina da cucire. Accertamenti sono in corso per appurare come mai la pistola si trovasse nell'abitazione. Verranno inoltre eseguite verifiche balistiche sull'arma.