SULMONA, FINANZIATA ABBAZIA CELESTINIANA

SULMONA. A Roma la Conferenza Unificata ha dato il via libera al Piano strategico 'Grandi Progetti Beni culturali' presentato dal Mibac per le annualità 2017-2018. Nel Piano è contenuto il finanziamento di un milione di euro per l' Abbazia Celestiniana di Sulmona, che si va ad aggiungere ai 12 milioni di euro inseriti nel Masterplan. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso. «Un obiettivo cui tutta la Giunta ha lavorato con grande impegno, e per il fatto che la struttura è stata annoverata tra i cinque grandi poli culturali che sono direttamente interessati da circuiti internazionali di fruizione, al pari del parco Colle dell'Infinito a Recanati e dell'Arsenale di Venezia. L'Abbazia Celestiniana è uno dei luoghi faro d'Abruzzo e ne faremo un centro culturale di livello internazionale».