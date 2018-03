HERA, 500 MLN PER FORNITURA ENERGIA ANCHE ALL’ABRUZZO

MILANO. Hera Comm, società di vendita della multiutility bolognese, si è aggiudicata la gara per l'approvvigionamento elettrico in regime di salvaguardia in 11 regioni. La società, si legge in una nota, stima in circa 500 milioni di euro il suo fatturato annuo, con conseguenti effetti positivi sull'utile operativo. La società del Gruppo Hera gestirà il servizio nel biennio 2017-2018 per circa 45.000 punti di fornitura, per oltre 2 TWh di energia all'anno. Le regioni interessate sono Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna, Campania, Abruzzo, Calabria e Sicilia, che corrispondono a sei lotti di assegnazione nella gara nazionale indetta dall'Acquirente Unico. Il servizio di fornitura in regime di salvaguardia riguarda le pubbliche amministrazioni e quelle imprese con più di 50 dipendenti o più di 10 milioni di euro di fatturato o che usufruiscono di elettricità in media tensione e che non hanno ancora scelto un fornitore sul mercato libero o che transitoriamente ne sono sprovviste.(