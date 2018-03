SANITA': ISTITUITA COMMISSIONE DEA II LIVELLO CHIETI-PESCARA

ABRUZZO. La Giunta regionale ha approvato il provvedimento che istituisce la commissione per il collegamento funzionale dei presidi ospedalieri di Chieti e Pescara, in vista dell'integrazione in DEA di II livello dei due attuali nosocomi.

La commissione, i cui membri non percepiranno indennità, è composta da personale di elevata professionalità ed esperienza nel settore, individuati su base curriculare, integrate dai direttori generali delle Asl di Pescara e Lanciano-Vasto-Chieti.

I membri della commissione sono: il direttore del dipartimento per la Salute e il Welfare, Angelo Muraglia; Giuseppe Zuccatelli (presidente Age.Na.S.), Armando Mancini (direttore generale Asl di Pescara), Pasquale Flacco (direttore generale Asl Lanciano-Vasto-Chieti), (Roberto Riva (direttore sanitario azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - Regione Lombardia), prof. Achille Lococo (direttore unità operativa complessa chirurgica-torica - Asl di Pescara), prof. Gabriele Di Giammarco (direttore clinica cardiochirurgica del dipartimento malattie cardiovascolari della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti), prof. Vincenzo Salini (direttore clinica ortopedica e traumatologica del dipartimento chirurgico della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti), Claudio Maria Maffei (esperto in programmazione e organizzazione sanitaria, qualità e sicurezza dei sistemi sanitari), Davide Archi (direttore U.O.C. Aera di supporto direzionale per l'organizzazione e lo sviluppo azienda socio sanitaria territoriali di Lodi - Regione Lombardia) e Paolo Menduni.