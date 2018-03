PIANELLA, CENTRO POLIFUNZIONALE CHIUSO PER LAVORI

PIANELLA. Sara' chiuso temporaneamente il centro polifunzionale di Castellana, frazione di Pianella, per garantire le operazioni necessarie al ripristino delle adeguate condizioni di sicurezza e di salubrita' degli ambienti. La struttura era gia' stata oggetto di alcuni lavori inerenti il tetto ed il ripristino della facciata all'inizio del mandato dell'amministrazione, ma la vetusta' dell'immobile, risalente agli anni '60, ha fatto emergere ulteriori problematiche per le quali l'amministrazione comunale aveva gia' previsto di intervenire entro la fine dell'anno. Nei giorni scorsi il responsabile del servizio, a seguito di una interpellanza presentata nel corso dell'ultimo consiglio comunale, ha effettuato un nuovo sopralluogo constatando il peggioramento della situazione, determinando di fatto la necessita' di provvedere alla chiusura della struttura fino a quando non saranno eseguiti i dovuti approfondimenti e completati i lavori necessari.