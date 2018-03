FRATELLI D’ITALIA-AN: IL PORTAVOCE DI CHIETI HA 23 ANNI

CHIETI. FdI-An di Chieti avvia la svolta generazionale ed affida il partito al giovanissimo Roberto Miscia, di 23 anni, che succede a Marcello Michetti in carica dalla fondazione del partito.

«A Roberto Miscia - spiega il portavoce provinciale Antonio Tavani - il compito di affiancare politicamente il capogruppo al Comune di Chieti Marco Di Paolo, nel sostegno propositivo ma anche attento e critico della maggioranza a guida del sindaco Di Primio, ma soprattutto intercettare quelle simpatie che il partito di Giorgia Meloni suscita in ogni classe sociale ed e' trasversale a livello di generazione. Il compito di Roberto sara' quello di avviare da subito il nuovo tesseramento ma anche validare l'azione politica a livello locale, e il primo banco di prova e' fissato proprio per il 4 dicembre, dove FdI-An anche a Chieti si aspetta un secco NO alla riforma costituzionale, un NO che stiamo spiegando e motivando a gran voce ad ogni pubblico dibattito a cui prendiamo parte».