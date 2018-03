CADE DALLA MOTO, 43ENNE IN PROGNOSI

PESCARA. Grave, dopo avere perso il controllo della sua moto, un 43 anni, originario della Repubblica Dominicana, uscito di strada nelle prime ore di stamani, a Pescara. L'incidente è avvenuto in via Andrea Doria, nei pressi del porto, a ridosso di una rotatoria. Il ferito è stato ricoverato nell'ospedale del capoluogo adriatico. Ora è nel reparto rianimazione. Sulle cause dell'accaduto indagano gli agenti della Polizia Stradale.