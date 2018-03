AREE INTERNE: PROGETTO PILOTA PER COMUNI BASSO SANGRO-TRIGNO

ABRUZZO. Un progetto ampio e articolato, che passa dal sostegno al tessuto imprenditoriale al turismo, fino ad arrivare alla mobilità, all'istruzione e ai servizi digitali della pubblica amministrazione rivolti alle imprese. E' quello presentato questa mattina al Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso, e all’assessore alle Aree interne Andrea Gerosolimo, dal partenariato locale costituito da 33 Comuni del Basso Sangro e del Trigno, in provincia di Chieti. Un'iniziativa che si inserisce negli interventi previsti dalla "Strategia nazionale per le Aree interne", finanziabili con la programmazione dei fondi europei del Fesr, Fse e Feasr, cui la Regione dovrebbe aggiungere una quota di cofinanziamento pari a 2 milioni di euro. L'investimento complessivo previsto dall'elaborato progettuale sfiora gli 8 milioni e andrà a sostenere 7 azioni: potenziamento dei percorsi di mobilità dolce (un milione di euro); sostegno alle imprese agricole per sviluppare filiere di qualità (un milione 500mila euro); sostegno alle attività turistiche (2 milioni di euro); sostegno ai sistemi produttivi territoriali (un milione 300mila euro); dote di comunità (un milione 400mila euro); miglioramento dell'offerta e della fruizione del patrimonio naturale e culturale (800mila euro); servizi digitali della PA verso cittadini e imprese (250mila euro).