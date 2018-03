RISERVA LAGO DI PENNE, SINDACO SEMPRONI E’ IL NEO PRESIDENTE

LA NOMINA. PENNE. Mario Semproni, Sindaco dell’Amministrazione Comunale di Penne, è stato nominato Presidente della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne.

Tra i principali temi affrontati dal neo presidente, i festeggiamenti del trentennale della riserva previsti per il prossimo anno. Tra le diverse proposte quella di realizzare un incontro al mese per celebrare in modo significativo tutti i temi che hanno visto l’area protetta vestina impegnata in prima linea in questi anni di gestione, a partire dalla ricerca scientifica e tutela delle specie a rischio, pianificazione e conservazione del territorio, valorizzazione delle peculiarità del territorio e connubio con la crescita sociale ed economica dell’area, educazione ambientale e turismo naturalistico responsabile, agricoltura biologica, recupero del patrimonio artigianale, editoria e comunicazione, il ruolo delle aree protette nell’ambito dell’integrazione sociale con l’accoglienza dei migranti richiedenti asilo.