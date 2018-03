PESCARA. ROTTURA CONDOTTA IN VIA COLLE DI MEZZO

PESCARA. Chiusa al traffico via Colle di mezzo a Pescara, nel tratto davanti al cimitero tra via Tiberi e via Cavallaro, a causa di una rottura della condotta dell’acqua che si è verificata nella notte. I vigili del Fuoco, tenuto conto che la perdita causava gravi problemi, hanno ordinato l’immediata chiusura dell’acqua che interessa tutta la parte bassa dei Colli in prossimità dei Gesuiti.

I tecnici dell’Aca sono al lavoro per individuare la rottura e per procedere alla riparazione, prevista entro la mattinata.

In conseguenza del guasto, un vero e proprio fiume d'acqua ha invaso le strade, rendendo necessario chiudere l'arteria che conduce nella zona est di Pescara Colli. Sul posto ora si trovano ancora operai dell'Aca e agenti della Polizia Municipale. Per consentire i lavori la strada è chiusa nel primo tratto. Disagi al traffico in via Del Santuario.