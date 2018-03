VENTRICINA VASTESE TRA I SALUMI MIGLIORI DEL 2017

ROCCASPINALVETI. Tra i ventitre' salumi d'eccellenza italiani che hanno ottenuto i cinque spilli, c'e' anche la Ventricina del Vastese: quella prodotta dal salumificio Ventricina & Dintorni di Michele Piccirilli, di Roccaspinalveti. Il prestigioso riconoscimento e' stato assegnato da "I Salumi d'Italia 2017", la guida de L'Espresso in uscita in questi giorni. Curato da Sabatino Sorrentino con il coordinamento e la supervisione di Andrea Grignaffini, il volume e' una puntuale carrellata sulla sterminata produzione italiana di salumi: ne sono state esaminate ben sessantatre' tipologie, delle quali ventuno Dop, diciannove Igp e ventritre' caratterizzati territorialmente, per un totale di circa 3 mila schede di valutazione su centocinquantotto produttori. I punteggi espressi in centesimi sono stati poi semplificati utilizzando un simbolo grafico che ricorda lo spillo appuntito usato per il controllo dei prosciutti crudi: cinque spilli l'eccellenza, e tra questi figura proprio la Ventricina del Vastese di Michele Piccirilli.