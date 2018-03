COMUNE PENNE: PUBBLICATO AVVISO PER ELENCO AVVOCATI  

CRONACA. PENNE. Un elenco di professionisti, singoli o associati, cui attingere per gli anni 2017-2018 per l'eventuale affidamento esterno di incarichi legali. E' l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Penne, guidata dal sindaco Mario Semproni, mirata a formare un elenco di avvocati per l'affidamento degli incarichi professionali. Gli avvocati potranno scegliere di iscriversi in 6 sottoelenchi: diritto amministrativo; diritto civile; diritto civile - infortunistica-risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.; diritto del lavoro; diritto penale; diritto tributario. L'avviso, che rimarra' disponibile per 20 giorni, e' pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente, www.comune.penne.pe.it.