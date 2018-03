L'AQUILA, PROIEZIONI E INCONTRO COL REGISTA BELLOCCHIO

SPETTACOLO. L’AQUILA. Dopo la retrospettiva sul cinema di Mario Martone e l'incontro con il regista, che ha visto una grande partecipazione del pubblico, proseguono i "Dialoghi sul cinema", parte delle Attivita' culturali dell'Universita' dell'Aquila (referente prof. Massimo Fusillo) all'interno dell'Aquila Film Festival. Ora e' la volta di una figura storica del cinema italiano, Marco Bellocchio. Di Marco Bellocchio verranno proiettati, all'Auditorium del Paco del Castello, due film della prima fase ribelle e antiborghese: 'I pugni in tasca' (1966) (questa sera alle ore 18.30) e 'Nel nome del padre' (1972) (sempre questa sera alle ore 20.30); e due film piu' recenti in cui affronta con uno stile personalissimo temi molto controversi della storia italiana recente, come il terrorismo e l'eutanasia: 'Buongiorno notte' (2003), dedicato alla prigionia di Aldo Moro (domani alle ore 17); e 'Bella addormentata' (2013), dedicato al caso Englaro (domani alle ore 21). L'incontro con Marco Bellocchio si terra' domani alle ore 19.00 presso l'Auditorium del Parco.