ABRUZZO. Un’azienda proiettata verso il futuro ma orgogliosa di una storia, iniziata nel 1886, ricca di successi come poche altre. La De Cecco compie 130 anni.

Per celebrare l’evento, il Ministero dello Sviluppo economico emetterà un francobollo ordinario dedicato mentre Poste Italiane realizzerà un annullo speciale, una cartolina e un folder filatelico.

La creazione del francobollo è stata affidata alla Cba, una delle maggiori agenzie di brand design. Poste italiane sarà presente all’Aurum per gli annulli riservati ai collezionisti e agli appassionati e, nel pomeriggio, dalle 15, si sposterà in piazza della Rinascita, meglio conosciuta come piazza Salotto.