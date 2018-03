SI ROVESCIA MEZZO PESANTE, CHIUSA SS 17 NELL'AQUILANO  

CRONACA. L’AQUILA. L'Anas comunica che la strada statale 17 "dell'Appennino Abruzzese" e' provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra Barisciano e San Pio delle Camere (L'Aquila) per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante rovesciato. Il traffico e' deviato sulla viabilita' secondaria con indicazioni in loco. Il personale Anas e' presente sul posto al fine di ripristinare la circolazione nel piu' breve tempo possibile.