MONTESILVANO. FURTO IN CHIESA

MONTESILVANO. Furto nella chiesa di San Giovanni Bosco a Montesilvano: i ladri, dopo aver rotto un contenitori di vetro e metallo per l'olio santo, sono fuggiti con sette calici, cinque pissidi, due patene, due teche d'argento contenenti reliquie, un ostensorio ed una ciotola di metallo. I malviventi hanno agito di notte. Sono entrati in chiesa e nella sagrestia dopo aver forzato una porta esterna ed una interna. Ad accorgersi dell'accaduto è stato il sacerdote della chiesa, che ieri mattina ha allertato il 112. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano che stanno visionando le immagini di alcune telecamere di sorveglianza presenti in zona.