LANCIANO. NUOVO FURTO DI PC A SCUOLA

LANCIANO. Nuovo furto alla scuola media Umberto I° di Lanciano: la notte scorsa ignoti hanno rubato 20 computer portatili, utilizzati anche per le lavagne Lim, custoditi in un armadio all'interno dell'aula informatica della quale è stata scardinata la porta blindata. I ladri hanno inoltre cercato, senza riuscirvi, di portare via anche una pesante cassaforte contenente documenti che era in un locale adiacente alla presidenza. Sul colpo indaga la polizia. La stessa scuola media, la più grande di Lanciano, era stata derubata di altri 38 computer l'8 gennaio 2015. Dopo il furto docenti e genitori si erano autotassati per acquistare i nuovi computer.