SCACCHI.IN SERBIA LA CHAMPIONS LEAGE: C’E’ ANCHE IL FISHER CHIETI

CHIETI. E’ in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia) la European Chess Club Cup che, per gli scacchi, rappresenta quella che per altri sport è denominata “Champions League”.

Nella sezione femminile è presente l’ASD Circolo Scacchi R. Fischer Chieti, Campione d’Italia in carica da ben 7 anni consecutivi!

La società teatina ha già partecipato a 5 edizioni di tale importante manifestazione: con la squadra maschile nel 2008 ad Halkidiki (Grecia) e 4 volte con la squadra femminile, nel 2010 a Plovdiv (Bulgaria), nel 2011 a Rogaska Slatina (Slovenia), nel 2013 a Rodi (Grecia) e nel 2015 a Skopje (Macedonia)

In tutte le occasioni il Fischer Chieti si è sempre comportato in modo dignitoso al cospetto di compagini fortissime formate dalle più forti scacchiste del mondo: sia nel 2011 che nel 2015 riuscì persino a conseguire un eccezionale 6° posto assoluto superando in classifica compagini di levatura superiore.



La squadra teatina si presenta al via con le stesse atlete che hanno conquistato il titolo di Campione d’Italia: la 38-enne polacca Monika Socko, GM (Grande Maestro) e n. 40 del mondo, la MI (Maestro Internazionale) italo-russa Olga Zimina (n. 86 del mondo, 34 anni), la WFM (Maestro Fide Femminile) Gaia Paolillo (18 anni), la CM (candidato Maestro) teatina Eugenia Di Primio (31 anni).



Nel ranking del torneo, nel quale tra le 14 iscritte vi è anche la compagine italiana del Lazio Scacchi, il Fischer Chieti occupa il 10° posto.