CHIETI. PALAZZO DE PASQUALE DA METTERE IN SICUREZZA

CHIETI. Sopralluogo a Palazzo de Pasquale in via Vicoli, sede della società Teateservizi nonché di alcuni uffici comunali, per accertare le condizioni dell’immobile. All’esito delle verifiche del Comune sono stati immediatamente disposti interventi per la messa in sicurezza di due locali siti al primo piano dell’immobile, attualmente occupati dall’Ufficio Commercio del Comune di Chieti. Si sta, inoltre, provvedendo alla messa in sicurezza del vano scala centrale.

Per consentire le operazioni di trasloco al piano sottostante, nella giornata odierna gli uffici della Teateservizi rimarranno chiusi.



«Al fine di consentire la messa in sicurezza degli spazi – ha aggiunto il Sindaco -, è stata emessa l’Ordinanza Sindacale n. 84 di temporanea inagibilità del vano scala centrale e dei due locali al primo piano fino al completamento delle opere di somma urgenza da parte di ditta specializzata».