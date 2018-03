FURTO NEL BAR CON INSEGUIMENTO

GIULIANOVA. I Carabinieri della compagnia di Giulianova (Teramo), diretti dal capitano Domenico Calore, hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne pescarese per furto aggravato in concorso. Verso le 4.30, con un complice, ha sfondato la porta di ingresso di un bar a Giulianova Lido e ha portato via un registratore di cassa e una macchina cambiamonete, caricati su un furgone Ducato rubato poche ore prima a Pescara. Una pattuglia del Nucleo Radiomobile in servizio di vigilanza notturna, notata la manovra del furgone, ha invertito la marcia per inseguirlo. Dopo una serie di tentativi di speronamento, in una rischiosa corsa lungo la statale 80, il mezzo è stato bloccato dai militari dell'Arma nei pressi di Colleranesco: il 36enne è stato subito fermato, il complice è riuscito a fuggire nella campagna circostante. L'arrestato è trattenuto presso la camera di sicurezza della compagnia di Giulianova in attesa dell'udienza di convalida.