UNIVERSITA’ DI TERAMO: ISCRIZIONI PROROGATE AL 30 NOVEMBRE

TERAMO. Il rettore dell'Universita' di Teramo, Luciano D'Amico, ha disposto che tutte le immatricolazioni e le iscrizioni agli anni successivi, la cui scadenza era prevista per il 7 novembre, potranno essere effettuate fino al 30 novembre 2016 senza alcuna indennita' di mora aggiuntiva, per venire incontro a chi, negli ultimi giorni, e' stato impossibilitato a effettuare i pagamenti. Lo ha reso noto lo stesso Rettore in una mail inviata a tutti gli studenti per informarli sulla piena agibilita' delle sedi, sulla ripresa dell'attivita' didattica il prossimo lunedi' 7 novembre e per raccogliere eventuali esigenze a seguito del sisma del 30 ottobre scorso.