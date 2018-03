SCONTRO FRONTALE NELLA MARSICA: MUORE 47ENNE

AVEZZANO. un morto ed un ferito per uno scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte sulla ex superstrada del Liri, all'altezza dell'uscita di Canistro (L'Aquila). La vittima è un uomo di Avezzano, A.R., di 47 anni. Il mezzo su cui viaggiava si è scontrato con un altro che procedeva in senso contrario. Il secondo conducente, di Civitella Roveto (L'Aquila), è ora ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale di Avezzano. Sul posto oltre agli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco di Avezzano, sono intervenuti i Carabinieri.