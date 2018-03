LITE TRA AMICI, GIOVANE IN PROGNOSI RISERVATA A PESCARA

CRONACA. CASALBORDINO. È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Pescara il giovane che ieri sera è stato colpito alla testa da un pugno all'uscita di un pub a Casalbordino. Il 22enne era in compagnia di tre amici di Vasto: all'improvviso la conversazione è degenerata in lite cui ha fatto seguito una colluttazione con il giovane che è caduto a terra. Sono giunti i soccorsi che hanno constatato la gravità delle condizioni del 22enne consigliando l'immediato trasferimento al Santo Spirito. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri di Torino di Sangro e di Casalbordino. Un 23enne di Vasto è stato denunciato alla procura della Repubblica per lesioni personali.