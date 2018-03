ARRESTO CARDIACO IN PALESTRA SALVATO DAL 118

SPOLTORE. Paura al centro fitness di Santa Teresa di Spoltore dove C.D, 53enne residente in zona, ha avuto un malore andando in arresto cardiaco: immediatamente alcuni presenti hanno iniziato il massaggio cardiaco prima dell'arrivo dei sanitari del 118 che hanno iniziato le manovre rianimatorie con il defibrillatore, facendo così ripartire l'attività cardiaca dell'uomo trasferito poi in ambulanza in codice rosso al vicino ospedale civile dove si trova presso l'Utic (Unità Terapia Intensiva Cardiologic