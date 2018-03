PADRE PIO DECAPITATO: DANNI ALLA STATUA INDAGINI IN CORSO

CHIETI. La Polizia municipale di Chieti sta facendo accertamenti sull'atto vandalico commesso ai danni della statua di resina che raffigura Padre Pio in piazza San Pio X a Chieti Scalo che è stata ridotta in frantumi. La statua era stata collocata in quel luogo, privo di videosorveglianza, tra aiuole con alberi e fiori, panchine e una fontanella, dai familiari di Alfredo D'Elia, un giovane morto a 30 anni nel 2004. Dell'accaduto è stato informato Ettorino Toto, che aveva curato la collocazione della statua sul cippo. "Sono riuscito a recuperare la testa - ha detto - ma ho già pensato a come ricollocare un'altra statua protetta da una inferriata in ferro e copertura in plexiglass. È stato uno sgarbo doloroso per la famiglia D'Elia che però è decisa a rimettere un'altra statua sul posto". Ieri mattina anche gli alunni di una classe delle scuole elementari, che stavano ripulendo la piazza da cartacce e rifiuti nell'ambito di una iniziativa di Legambiente, sono rimasti colpiti dall'episodio di incomprensibile vandalismo, ma non hanno potuto toccare i resti della statua in attesa dell' esito degli accertamenti in corso.