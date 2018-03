DONNA ARRESTATA CON MEZZO CHILO DI EROINA

MARTINSICURO. Nell'ambito di mirati servizi predisposti dalla Questura e finalizzati al contrasto dei reati lungo la costa, il personale della Squadra Mobile, diretto dalla dottoressa Roberta Cicchetti, ha effettuato una perquisizione domiciliare a Martinsicuro (Teramo) a seguito della quale è stata tratta in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, una cittadina italiana, A.D.R., 50enne già nota alle forze dell'ordine. All'interno dell'abitazione, infatti, i poliziotti hanno rinvenuto due panetti, confezionati nel cellophane, contenenti complessivamente oltre mezzo chilo di eroina. Sono state trovate anche due 'confezioni' di stupefacente già pronte per lo smercio: una di 16 grammi di eroina, l'altra con 37 grammi di cocaina. La perquisizione ha consentito anche di recuperare un bilancino di precisione e vari foglietti di carta con cifre annotate come una vera e propria contabilità del traffico di stupefacente, e la somma di circa 1.700 euro. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e la donna è stata trasferita al carcere di Castrogno a disposizione dell'autorità giudiziaria.