INVESTITO DA CAMION A MONTESILVANO

MONTESILVANO. Un 90enne di Montesilvano (Pescara) è ricoverato in ospedale per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un autoarticolato, mentre attraversava la strada in corso Umberto, nei pressi dell'incrocio con viale Europa, nella cittadina adriatica. Subito soccorso dal 118, l'anziano è stato trasportato in ospedale. Ha riportato diverse fratture ed è ora ricoverato nel reparto di Ortopedia, con una prognosi di 40 giorni. Dei rilievi si occupano gli agenti della Polizia locale, diretti dal tenente Nicolino Casale.