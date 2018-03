RICERCATO E CON DOCUMENTI FALSI: PRESO I UN RISTORANTE

MONTESILVANO. Arrestato dagli agenti delle Squadre Mobili delle Questure di Pescara e Frosinone mentre era a cena. In manette è finito Antonio Capuozzo, 33enne napoletano, arrestato nella flagranza del reato di traffico di stupefacenti, e denunciato per fabbricazione e possesso di documenti falsi. Sul 33enne pesavano due provvedimenti restrittivi emessi dalla Procura della Repubblica di Cassino (Frosinone), di un anno e 7 mesi, e dal Tribunale di Napoli perché indagato per traffico di stupefacenti. L'uomo è stato fermato in un ristorante di Montesilvano (Pescara). Agli agenti ha esibito un documento di identità intestato ad un'altra persona su cui aveva attaccato la sua foto. Il ritrovamento di un grammo e mezzo di cocaina in possesso dell'uomo, ha fatto scattare la perquisizione della casa a Montesilvano dove gli agenti hanno trovato 5 panetti di hashish per totali 500 grammi, 115 grammi di cocaina, 14 di grammi di mannitolo e 8 grammi di marijuana, oltre a 5 bilancini e materiale per il confezionamento della droga.