PESCARA, SABATO L’ELEZIONE DEL CONSIGLIERE AGGIUNTO STRANIERO

POLITICA. PESCARA. Sabato prossimo si svolgeranno le elezioni per la designazione del consigliere comunale aggiunto del Comune di Pescara e della Consulta dei cittadini stranieri.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9,00 alle 19,00 di sabato, presso i 4 seggi predisposti in appositi spazi con ingresso dal lato fiume di Palazzo di Città .

I candidati per la carica di consigliere aggiunto sono 4, gli elettori dovranno scegliere anche i membri della Consulta che sarà composta da 14 consiglieri. Lo spoglio avverrà dopo le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti si svolgerà nei giorni successivi.

«Le elezioni seguono un preciso iter che consente ai cittadini stranieri residenti in città sia di candidarsi che di scegliere un proprio rappresentante, il Consigliere aggiunto in Consiglio comunale – così l’assessore all’Anagrafe Laura Di Pietro – A Pescara sono 4.260 gli stranieri residenti, minori compresi, cittadini non di nascita, ma di adozione. Di questi 3.531 sono gli elettori, 1.941 femmine e 1.590 maschi».

Il consigliere aggiunto viene eletto insieme alla Consulta degli stranieri, di fatto è un portavoce fra Amministrazione e una fetta rilevante della città.