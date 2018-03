SUB DISPERSO AL LARGO DELLA COSTA TERAMANA

TERAMO. Ricerche di un pescatore subacqueo sono in corso, al largo della costa teramana, tra Giulianova e Roseto, da parte di Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco, con il gruppo sommozzatori e un elicottero. Secondo le prime informazioni, il pescatore si sarebbe immerso con un collega calandosi da un'imbarcazione da pesca nei pressi di una piattaforma per l'estrazione di gas. Uno dei due è riemerso e, non vedendo il compagno, ha dato l'allarme. Coordina le attività la sala operativa della Guardia Costiera di Pescara. Sul posto si trovano due motovedette partite da Giulianova, un gommone dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco partito da Roseto e un elicottero dei Vigili partito da Pescara. La pesca subacquea si svolge in apnea.

IN ARRIVO ROBOT

Proseguiranno con un robot di profondità, in arrivo con il Nucleo sommozzatori di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), le ricerche in acqua del pescatore subacqueo disperso da stamani a largo della costa teramana, tra Giulianova e Roseto.

In quel punto, infatti, la profondità raggiunge i 70 metri ed i tentativi del gruppo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roseto non hanno dato esito. Nel frattempo, si è appreso che il disperso è un giovane pescarese di 28 anni.

Tra le ipotesi, la più probabile sembra essere quella di una sincope anossica, sempre in agguato in caso di pesca in apnea, e che a causa dei pesi della muta sia stato trascinato sul fondale.

Il collega del giovane, che ha dato l'allarme non vedendolo riemergere, risulta provato ma in queste ore viene ascoltato negli uffici della Capitaneria di Porto di Pescara.

Da quanto appreso, i due si erano immersi non distante la piattaforma marina per l'estrazione del gas, 'Squalo'. Si dovrà accertare, tra l'altro, se la distanza tra la piattaforma ed il punto di immersione sia quella consentito dalla legge. Sul posto, si trovano ancora le motovedette e l'elicottero dei Vigili del Fuoco.