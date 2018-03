SOCIETÀ ITALIANA DI IGIENE, RINNOVATE LE CARICHE DEL DIRETTIVO REGIONALE

ABRUZZO. Rinnovate le cariche del direttivo regionale per il biennio 2017-2018 della sezione abruzzese-molisana della Società Italiana di Igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI).



Presidente è stato eletto il professor Mario Lizza, medico del lavoro e igienista, già direttore medico della ASL di Pescara. Vice-presidente è stata eletta la professoressa Leila Fabiani, professore ordinario di Igiene generale ed applicata presso l’Università de L’Aquila. E’ stata designata come presidente per il successivo biennio 2019-2010.



Vice-Presidente per il Molise Guido Vincenzo Ponzio, dirigente medico, Azienda Sanitaria Regione Molise, Campobasso. Segretaria è la professoressa Pamela Di Giovanni - Ricercatrice di Igiene generale ed applicata, Università “G. D’Annunzio” Chieti.

L’attuale direttivo è così composto: Giovanni Di Biase, segretario uscente - Tecnico della prevenzione, ASL Pescara; Gianluca Giampietro - Dietista, componente AIC (Assoc. Ital. Celiachia), responsabile

regionale associazione dietisti; Antonina Legnini - Infermiera, presidio ospedaliero di Pescara (Diabetologia), Giancarlo Ripabelli - professore Straordinario Igiene generale e applicata, Università del

Molise, Campobasso, Flavio Santilli - Specialista in Igiene, Università de L’Aquila, Manuela Tamburro - Assegnista di ricerca, Università del Molise, Campobasso, Lucia Tano - Assistente sanitaria, ASL Lanciano Vasto Chieti. Componente del collegio nazionale degli operatori è stato eletto il dott. Filippo VITALE, Direttore sanitario ospedale di Termoli.



Per la consulta delle professioni (non mediche) è stato eletto Alessandro Primavera – Fisioterapista, Presidio Ospedaliero Pescara (Stroke Unit). Giulio Calella è stato proposto come componente del comitato scientifico nazionale.