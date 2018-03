STADIO CORNACCHIA, PER I NUOVI LAVORI ANCHE IN FONDI DEL GOVERNO

PESCARA. Oggi nuova riunione a Pescara con il sindaco Marco Alessandrini, il presidente della Lega B Andrea Abodi, il presidente Invimit Massimo Ferrarese, il commissario dell'Istituto di Credito Sportivo Paolo D'Alessio, per la Regione il segretario particolare della Presidenza, Claudio Ruffini, per il Comune il vice sindaco Enzo Del Vecchio l’assessore allo Sport Giuliano Diodati, i dirigenti e tecnici di Lavori Pubblici e Sport del Comune, per la Pescara Calcio il presidente Daniele Sebastiani e tutto il team di lavoro di B Futura (società di scopo della Lega Nazionale Professionisti B per lo sviluppo infrastrutturale).

Durante la riunione è stato presentato il protocollo sottoscritto da Lega B/B Futura, Invimit e ICS per la possibilità di utilizzare lo strumento del fondo immobiliare pubblico per la realizzazione dei lavori di riqualificazione del complesso sportivo Adriatico Cornacchia”

«E' stato un incontro molto positivo – così il sindaco Marco Alessandrini - che ha registrato anche l'interesse a finanziare gli interventi da parte di Invimit, Spa interamente posseduta dallo Stato per il tramite del Ministero dell'Economia e Finanze e dell'ICS, che è una Banca di natura pubblica. Come Amministrazione ci faremo carico di mettere intorno a un tavolo tutti i soggetti interessati allo scopo, compresa la Soprintendenza Arte e Paesaggio d'Abruzzo con cui com'è noto abbiamo un'interlocuzione di natura tecnica avviata già da tempo, al fine di trovare le necessarie convergenze perché il progetto possa concretizzarsi, per dare alla città una struttura davvero europea e capace di alimentare uno sviluppo tangibile e con ricadute per tutto il territorio».