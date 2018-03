CADE DALL’ALBERO: MUORE A 79 ANNI

VASTO. È ricoverato in gravi condizioni a Pescara per trauma commotivo un uomo di 79 anni, V.D.P. di Carpineto Sinello (Chieti), che stamani era salito su una scala per potare un albero di ulivo in un terreno di sua proprietà davanti casa quando ha perso l'equilibrio cadendo a terra battendo la testa con violenza. Ai primi soccorritori le sue condizioni sono subito apparse critiche. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 dall'ospedale di Gissi che hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato l'anziano in codice rosso al Santo Spirito di Pescara in codice rosso dove si trova ricoverato in neurochirurgia per essere sottoposto a intervento chirurgico. Un rapporto è stato predisposto dai carabinieri di Gissi.

Purtroppo però nel tardo pomeriggio si è appreso che nonostante l'intervento chirurgico Verino Di Paolo, 79 anni, non ce l'ha fatta ed è deceduto.