IKEA NOMINA UN ABRUZZESE ALLA COMUNICAZIONE

MILANO. Il gruppo Ikea ha annunciato oggi la nomina di Alessandro Aquilio a Country Communication Manager.



Alessandro Aquilio vanta una significativa esperienza nell’ambito della comunicazione, degli affari pubblici, delle relazioni istituzionali e con la stampa, sviluppata all’interno di aziende leader in Italia e nel mondo. Dal 2004 ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità, da ultimo come Direttore della Comunicazione e degli Affari Istituzionali del Gruppo Dompè Farmaceutici.

Abruzzese, classe 1979, Aquilio è laureato in Scienze della Comunicazione con specializzazione in comunicazione aziendale e ha conseguito un Master in Economia e Management alla LIUC di Castellanza.

Il suo percorso professionale inizia in Sanofi-Aventis, come Responsabile Ufficio Stampa, per poi approdare in Novartis all’interno della divisione Corporate e comunicazione interna, dove ha inoltre sviluppato esperienze di strumenti e linguaggi della comunicazione digitale e Social Media.