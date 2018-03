ESPLODE CONTENITORE CON ALCOL: GRAVE 40ENNE

AVEZZANO. Ustionata in modo grave dall'esplosione di un contenitore con alcol che stava usando per accendere una stufa una donna 30enne a Roccavivi, frazione di San Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila). La donna è stata trasportata d'urgenza, in eliambulanza, al reparto grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. L'allarme è stata dato una donna del posto che ha sentito urlare la donna rimasta coinvolta nell'incidente.