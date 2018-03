SOCCORSO IN QUOTA PER ALPINISTA SUL CORNO PICCOLO

ABRUZZO. Soccorso in quota a Sella dei Due Corni per un alpinista romano staccatosi dalla parete mentre scalava su una via del Corno Piccolo. Pur in sicurezza, l'uomo è scivolato per alcuni metri battendo una delle caviglie contro la parete rocciosa. L'allarme è stato dato dai suoi compagni di scalata. Hanno operato, Soccorso alpino e speleologico e un elicottero del 118. Per consentire il recupero, i tre alpinisti sono scesi prima di altitudine dal Corno Piccolo fino a Sella dei Due Corni.