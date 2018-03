SPACCIAVA IN CASA CON 4 MINORENNI

PESCARA. Spacciava all'interno della sua abitazione nel quartiere Fontanelle nonostante avesse in casa quattro figli tutti minorenni, di cui l'ultimo nato appena due mesi fa. Ai domiciliari è finita Anna Bevilacqua, 34enne originaria della provincia di Chieti, ma residente a Pescara. Nel corso di un'operazione della Squadra Mobile della Questura di Pescara, finalizzata al contrasto e alle repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, gli agenti sono riusciti ad arrivare alla 34enne. Una volta all'interno della casa, i poliziotti hanno dato luogo ad una accurata perquisizione, trovando 45 grammi di cocaina e 14 di eroina, oltre ad un bilancino di precisione. La droga era stata nascosta in parte nella camera da letto e in parte in cucina. L'accusa è quella di traffico di sostanze stupefacenti.