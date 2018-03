CARSOLI. ARRESTATO SPACCIATORE PENDOLARE

CARSOLI. I carabinieri della Stazione di Carsoli (AQ), in collaborazione con i militari della Stazione di Camerata Nuova (RM), questa notte hanno arrestato Andrea Burdo, classe 1983, di Rocca di Botte (AQ). Il giovane, che nel 2009 è stato già condannato per un reato riguardante gli stupefacenti, è stato controllato dai militari durante un servizio congiunto a confine territorio tra Lazio e Abruzzo mentre si dirigeva verso il centro cittadino di Carsoli. L’atteggiamento di Burdo e i suoi precedenti hanno indotto i militari a perquisirlo. Nelle tasche dei pantaloni portava due involucri in cellophane con quasi 20 grammi di cocaina e una decina di grammi di sostanza da taglio, utilizzata per diminuire la purezza della droga e aumentare così il profitto dello spaccio. Portato nella sua abitazione, in casa del giovane i carabinieri hanno sequestrato alcuni pezzi di hashish, per un peso totale di 50 grammi.

Burdo è stato quindi dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio e sottoposto agli arresti domiciliari. Nei prossimi giorni saranno vagliate le dichiarazioni fornite dall’arrestato in merito alla provenienza della droga e ai consumatori finali della zona. Dagli elementi finora acquisiti, appare verosimile che Burdo facesse la spola tra i comuni laziali e i centri di Carsoli, Oricola e Rocca di Botte, forse per distribuire droga a vari consumatori o piccoli spacciatori.

Del suo caso si occuperà il pubblico ministero Roberto Savelli.