NDUCCIO “STRISCIA” SU RETE 8

ABRUZZO. Cinque tv locali trasmetteranno la nuova trasmissione dal titolo “Non Solo Musica” si tratta di una striscia bi-settimanale in produzione low-cost, che vede impegnato l’abruzzese Nduccio in veste di un improbabile informatore, giornalista recensionista, affiancato da Stefano Tisi, cabarettista marchigiano con alle spalle alcuni trascorsi Rai e Mediaset.

I due, amici e colleghi, hanno rodato la loro “intesa” dapprima su Rai3 Abruzzo dove per 2 anni hanno collaborato nella striscia settimanale “Chiacchiere di Mattina” in onda su “Buongiorno Regione” tutti i mercoledì da ottobre 2014 a giugno 2016 e poi al Salone Margherita di Roma per 2 settimane a Marzo 2016, portando in scena “Con tutto l’Abruzzo che posso” il cui autore è lo stesso Nduccio. Confezionare un programma tv quasi per gioco per Nduccio era un sogno che accarezzava da tempo, realizzatosi grazie alla collaborazione di ben 5 Tv private del Centro Italia.

Il programma sarà trasmesso per l’Abruzzo su Rete8 tutti i giorni alle 18,30, da Lunedì 24 ore 18,30. Le puntate andranno in onda il lunedi ed il giovedì mentre negli altri giorni alla stessa ora sono previste le repliche.

Quasi contemporaneamente il programma sarà trasmesso in Molise su Telemolise, nelle Marche su Canale 15, in Umbria su Umbria Tv Gold e nel Lazio su Teleuniverso.