TENTA DI RIENTRARE A CASA MA CADE DA SCALA E MUORE

CHIETI. Senza chiavi, ha tentato di rientrare in casa passando da una finestra dell'abitazione ma è caduto dalla scala che stava utilizzando battendo la testa a terra. La vittima è un romeno di 51 anni; viveva da solo. L'incidente è avvenuto la scorsa notte a Vacri, in provincia di Chieti. L'allarme è stato questa mattina dal padrone di casa che ha notato il corpo senza vita del suo inquilino. L'uomo lavorava come bracciante nelle campagne circostanti.